Taksici dehsetine üç yıl istendi

İstanbul Ümraniye'de 21 Mayıs 2018 tarihinde akılalmaz bir olay yaşandı. Taksici Şenol Göktürkoğlu (33) kaldırımda arabalar olduğu için yoldan yürüyen Canan Ay'a ve kız kardeşine korna çaldı. Bununla da kalmadı. İkiliye küfürler yağdırdı. Daha sonra aracını sağa çekti.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Üzerine yürüdüğü genç kadını önce tartakladı. Sonra kafa attı. Şoke olan Ay ise taksiye atladı. Polisi aradı. Sürücü de kadını araçtan dışarı fırlattı. Sonra da kaçtı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerden yola çıkan polis, zanlıyı yakalayıp tutukladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul ederek duruşma günü verdi.
Taksici Şenol Türkoğlu, genç kadını araçtan böyle atmıştı. Dehşet anları bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmıştı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Üzerine yürüdüğü genç kadını önce tartakladı. Sonra kafa attı. Şoke olan Ay ise taksiye atladı. Polisi aradı. Sürücü de kadını araçtan dışarı fırlattı. Sonra da kaçtı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerden yola çıkan polis, zanlıyı yakalayıp tutukladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul ederek duruşma günü verdi.
Taksici Şenol Türkoğlu, genç kadını araçtan böyle atmıştı. Dehşet anları bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmıştı.
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