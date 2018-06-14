Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga yaşandı. Yaralılar arasında milletvekilinin kardeşinin de olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'ndeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Yıldız'ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında yeniden kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti.



Kavga nedeniyle Suruç'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.



19:12 Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 11 kişi yaralandı.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.



18:48 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.





17:43 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'lilere bir grubun saldırdığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirterek, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

Bakan Demircan, Samsun'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.





Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Demircan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, bayramın tüm İslam alemine mübarek ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada pek çok mazlumun bulunduğunu, insanların zulme uğradığı bir dönemde bir bayram idrak edeceklerine dikkati çeken Demircan, "Gönül ister ki biz burada huzur içinde bayramımızı idrak ederken, onlar da zulmün etkisinden kurtulmuş olsunlar. Bu da ancak milletin birliği, beraberliği ve güçlü Türkiye ile olacak. Bu bayramdan sonra bir bayram daha inşallah milletimiz yaşatacak. Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi ve güçlü başkanıyla inşa edecek." diye konuştu.