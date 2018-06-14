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Akşener'e Mardin'de soğuk duş!

Son zamanlarda çıktığı mitinglerde rezil olan bir mitinginde daha şoku yaşadı. Akşener'in Mardin mitingine katılan kişi sayısı az olunca nın diline düştü.

Akşenere Mardinde soğuk duş!
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı meydanlarda rezil olmaya devam ediyor. Akşener'in mitingleri söylemleriyle değil de katılımcı sayısıyla gündeme geliyor.



MARDİN'DE DE REZİL OLDU
Son olarak seçim çalışması için Mardin'e giden Meral Akşener'e buradaki vatandaşlar da haddini bildirdi. Akşener'in mitingine rağbet olmayınca nın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları "Mardin mitingi gösterdi ki, ilk turda Akşener bu işi bitiriyor :)" diyerek Akşener ile dalga geçti.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 18:25
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