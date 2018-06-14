Akşener'e Mardin'de soğuk duş!

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener meydanlarda rezil olmaya devam ediyor. Akşener'in mitingleri söylemleriyle değil de katılımcı sayısıyla gündeme geliyor.
MARDİN'DE DE REZİL OLDU
Son olarak seçim çalışması için Mardin'e giden Meral Akşener'e buradaki vatandaşlar da haddini bildirdi. Akşener'in mitingine rağbet olmayınca sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları "Mardin mitingi gösterdi ki, ilk turda Akşener bu işi bitiriyor :)" diyerek Akşener ile dalga geçti.
MARDİN'DE DE REZİL OLDU
Son olarak seçim çalışması için Mardin'e giden Meral Akşener'e buradaki vatandaşlar da haddini bildirdi. Akşener'in mitingine rağbet olmayınca sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları "Mardin mitingi gösterdi ki, ilk turda Akşener bu işi bitiriyor :)" diyerek Akşener ile dalga geçti.
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