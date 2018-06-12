Meral Akşener Malatya mitinginde rezil oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da rezil oldu. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup iddialı açıklamalarda bulunan Akşener'in söylemleri halk tarafından karşılık bulmadı.
Malatya'da çekilen bu fotoğraflar Akşener'in çok da fazla dikkate alınmadığının delili niteliğindeydi. Akşener Malatya mitingiyle sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte hezimetin görüntüleri...
Malatya'da çekilen bu fotoğraflar Akşener'in çok da fazla dikkate alınmadığının delili niteliğindeydi. Akşener Malatya mitingiyle sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte hezimetin görüntüleri...
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