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Malatya mitinginde rezil oldu

Genel Başkanı 'in Malatya mitinginden çekilmiş kareler nın diline düştü. Cumhurbaşkanlığı için iddialı söylemlerde bulunan Akşener'in mitingine çok az kişinin katılması Akşener'in, toplum tarafından dikkate alınmamasının delili niteliğindeydi.

Meral Akşener Malatya mitinginde rezil oldu
Genel Başkanı Malatya'da rezil oldu. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup iddialı açıklamalarda bulunan Akşener'in söylemleri halk tarafından karşılık bulmadı.


Malatya'da çekilen bu fotoğraflar Akşener'in çok da fazla dikkate alınmadığının delili niteliğindeydi. Akşener Malatya mitingiyle da alay konusu oldu.

İşte hezimetin görüntüleri...



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  • 12 Haziran 2018, Salı 14:14
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