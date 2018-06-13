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Sivas'ta da rezil oldu

, leri için bir 'dip dalga' geldiğini, oylarının çok yüksek olacağını iddia etmişti. Ancak Akşener'in bu söylemi meydanlarda karşılık bulmadı. Çıktığı her meydanda hezimeti yaşayan Akşener'in mitingine Sivas'ta da çok az kişi katıldı

Dip dalga diyordu dibi gördü!

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı , 'da yapılacak ler için bir dip dalga geldiğini söylerken "Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız. Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi" demişti. Akşener'in bu söylemi meydanlarda karşılık bulmadı.

BALON SATSAN DAHA ÇOK KİŞİ GELİR
Miting yapmak için gittiği illerde hezimeti yaşayan Akşener son olarak Sivas mitinginde rezil oldu. Meral Akşener'in mitingine gelen kişi sayısı çok az olunca da alay konusu oldu. Söz konusu miting için sosyal medya kullanıcıları, " satsan daha çok kişi gelir" yorumlarını yaptı.



MALATYA VE MANİSA'DA DA REZİL OLDU
Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup iddialı açıklamalarda bulunan Akşener'in söylemleri halk tarafından karşılık bulmadı. Akşener'in çıktığı meydanlara kimse gelmeyince gülünç duruma düştü.

İşte Akşener'in rezil olduğu meydanlardan kareler;


Malatya mitingi



mitingi


Sivas mitingi


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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 15:25
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