İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için bir dip dalga geldiğini söylerken "Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız. Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi" demişti. Akşener'in bu söylemi meydanlarda karşılık bulmadı.

BALON SATSAN DAHA ÇOK KİŞİ GELİR

Miting yapmak için gittiği illerde hezimeti yaşayan Akşener son olarak Sivas mitinginde rezil oldu. Meral Akşener'in mitingine gelen kişi sayısı çok az olunca sosyal medyada alay konusu oldu. Söz konusu miting için sosyal medya kullanıcıları, "Balon satsan daha çok kişi gelir" yorumlarını yaptı.







MALATYA VE MANİSA'DA DA REZİL OLDU

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup iddialı açıklamalarda bulunan Akşener'in söylemleri halk tarafından karşılık bulmadı. Akşener'in çıktığı meydanlara kimse gelmeyince gülünç duruma düştü.



İşte Akşener'in rezil olduğu meydanlardan kareler;





Malatya mitingi







Manisa mitingi





Sivas mitingi





