Vahşete 'gelin'!

Nursel, henüz 16 yaşındayken evlenmek zorunda kaldı. Hayat ona hiç acımadı. İmam nikahlı eşi tarafından kurşunlanan çocuk gelin hastanede yaşam savaşı veriyor.. Kuaför Nursel Aris (20), 4 yıl önce 16 yaşındayken Nizam Ç. ile dini nikah kıydı. Bir de çocuğu oldu.. Nizam Ç., daha sonra cezaevine girdi. İki ay önce tahliye oldu. Görme bahanesiyle aldığı kızını alıp gitti. Bir daha da annesine göstermedi. Şüpheli koca, 'Gelin sizinle konuşacağım, kızı da vereceğim' diyerek eşini çağırdı.
Aris, annesiyle birlikte görüşmeye gitti. Yine sonuç alınamadı. İstanbul'da 5 Haziran günü Aris, market için evden çıktığı sırada karşısına Nizam Ç. çıktı. Öfkeli adam, genç kadına kurşun yağdırdı. Nursel, hastanede ölüm-kalım savaşı verirken, şüpheli polis tarafından yakalandı.
( ABLA HÜLYA ARİS )
'YEĞENİMDEN HABER YOK'
TAKVİM'e konuşan abla Hülya Aris, "Kardeşimi küçük yaşta kandırıp götürdü. Hamile bıraktı. Dini nikah kıydılar. Kardeşim hamileyken, hırsızlık suçundan hapse girdi. Çocuğuna biz bakıp büyüttük. Yeğenimden ise hiç haber alamıyoruz." dedi. Ağabey Ergin Aris ise "Cezaevinden çıkınca 'Kötü alışkanlıklarını bırak, ailene çocuklarına sahip çık. İş bul, biz sana yardımcı oluruz' dedik ama o geldi yeğenimi aldı. sonrasında da kardeşimi vurdu. Tek dileğimiz şu mübarek günde kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.
AĞABEY ERGİN ARİS
NİZAM Ç.
Nizam Ç. birçok suça karıştı. Nursel Aris'i de henüz 16 yaşındayken kandırdı, imam nikahı kıydı. Genç kızı hamile bıraktı. Daha sonra ise hırsızlık suçuna karıştı. Cezaevinin yolunu tuttu. Karınındaki bebeğiyle bir başına kalan çocuk geline abla ve ağabeyi sahip çıktı. Aris şuan hayata tutunmaya çalışıyor
Yunus Emre KAVAK
Aris, annesiyle birlikte görüşmeye gitti. Yine sonuç alınamadı. İstanbul'da 5 Haziran günü Aris, market için evden çıktığı sırada karşısına Nizam Ç. çıktı. Öfkeli adam, genç kadına kurşun yağdırdı. Nursel, hastanede ölüm-kalım savaşı verirken, şüpheli polis tarafından yakalandı.
( ABLA HÜLYA ARİS )
'YEĞENİMDEN HABER YOK'
TAKVİM'e konuşan abla Hülya Aris, "Kardeşimi küçük yaşta kandırıp götürdü. Hamile bıraktı. Dini nikah kıydılar. Kardeşim hamileyken, hırsızlık suçundan hapse girdi. Çocuğuna biz bakıp büyüttük. Yeğenimden ise hiç haber alamıyoruz." dedi. Ağabey Ergin Aris ise "Cezaevinden çıkınca 'Kötü alışkanlıklarını bırak, ailene çocuklarına sahip çık. İş bul, biz sana yardımcı oluruz' dedik ama o geldi yeğenimi aldı. sonrasında da kardeşimi vurdu. Tek dileğimiz şu mübarek günde kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.
AĞABEY ERGİN ARİS
NİZAM Ç.
Nizam Ç. birçok suça karıştı. Nursel Aris'i de henüz 16 yaşındayken kandırdı, imam nikahı kıydı. Genç kızı hamile bıraktı. Daha sonra ise hırsızlık suçuna karıştı. Cezaevinin yolunu tuttu. Karınındaki bebeğiyle bir başına kalan çocuk geline abla ve ağabeyi sahip çıktı. Aris şuan hayata tutunmaya çalışıyor
Yunus Emre KAVAK
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