Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yıkım ekibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından satırbaşları:



ANKET YORUMU: MİLLETİMİZ İKİNCİ TURA BIRAKMADAN KARARINI VERECEKTİR

Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür. Milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden şu kadar şöyle olur, bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Ama meydanlarda büyük teveccühün olduğunu görüyorum. Milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bir deneyim söz konusu. 11,5 yılını başbakanlıkta, 4 yılını da cumhurbaşkanlığında geçirmiş bir aday var. Diğer tarafta ise bu işlerde uzaktan yakından alakası olmayan adaylar var. Sizler dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz? Bu iş deneme yanılma metodu ile olmaz.





BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye'nin yeni bir süreç ile artık bir ivme yakalayacağını ifade eden Erdoğan, "İlk çeyrekte Türkiye 7,4'ü yakaladı. Bugün bakıyorum Bay Kemal orada, Malatya'da esnaflara konuşuyor, aldatmaca oynuyor. Bu 7,4 diyor 'Sizin cebinize yansıdı mı?' diyor. Olayı böyle değerlendirdiğiniz zaman adama sorarlar bu ülkede yapılan bütün yatırımlar hangi kaynaktan geliyor? Büyümesi olmayan bir ülke olsak siz böyle bir yatırımları yapabilir misiniz? Bunca fakir fukaraya destekler veriliyor, çiftçiye destekler veriliyor. Bu yatırımları neyle yapacaksınız? Eğer büyüme potansiyeliniz olmazsa bunu yapamazsınız. Hindistan'ın arkasından biz ikinci olduk. OECD ülkeleri arasından birinci olduk. Bu çok önemli. Biz bütün bunlarla birlikte geldiğimiz günden bu yana bunlar üniversitelerin ücretsiz olduğunu dahi bilmiyor.

"NİĞDE MİTİNGİ BİR BAŞKAYDI, O HEYECANI UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün öncelikle Niğde mitingimiz gerçekten 16 yıllık siyasi yaşamımda birçok kez Niğde'ye gittim, fakat bu miting bir başkaydı. Büyük coşku ve heyecan vardı. Meydan adeta tıklım tıklım dolmuş taşmıştı. Konuşmam boyunca oradaki heyecanı unutmam mümkün değil. Ardından Ömer Halis Demir şehidimizin kabrini ziyaret ettik.

"BURSA'DA DA MUHTEŞEM BİR MİTİNG YAPTIK"

Sonra Bursa'ya geçtik. Bursa'da biz mitingimizi eski stadın olduğu yerde yaptık. Biraz gecikmeyle Bursa'ya ulaştım. Bu sıcağa güneşe rağmen Bursalı kardeşlerimiz bizleri beklediler. Onlarla muhteşem bir miting yaptık. Ardından 10 bini aşkın kişi ile bir iftar yaptık. Sonra da buraya geldik. Alan iyi görünüyor ve alan gittikçe ısınıyor. Normal yaz sıcaklığı değil, siyasi sıcaklık.

"BUNLAR RESMEN BİR YIKIM EKİBİ"

Türkiye'nin muhalefeti beyaza siyah diyor. Bunlar resmen bir yıkım ekibidir. Hepsi büyük projeler için istemeyiz diyorlar. Biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız.

"ALDIĞIM BİLGİYE GÖRE BAY MUHARREM'İN DİYARBAKIR MİTİNGİNE KATILANLARIN TAMAMINA YAKINI HDP'LİYDİ"

"Cumhur İttifakı ile ilgili her hangi bir sorun söz konusu mu?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Geçen Pazar ben Diyarbakır'daydım, muhteşem bir miting yaptık. Verilen resmi rakam 35 bindi. Bu gün Bay Muharrem oradaydı. İki soru soracağım; bir, mitinge katılanlar CHP'li, HDP'li miydi? Benim aldığım bilgiler, tamamına yakını HDP'liydi. Rakam, söyledikleri 10 bin. Kiminle cirit atıyorsunuz.





PROMPTER YALANI

İki, o akşam ben kanat önderleri ile 6 bin kişi Diyarbakır'da iftar yaptık. Onda bile saptırmaya gittiler. Yanımda oturan Tayyip Elçi hocamız namaza gitti ve o arada ben promteri kullanamaz hale gelmişim, duraksama vesaire, halbuki alakası yok. Ben Hocaefendinin orada korumam tarafından tekrar masasına dönüşe fırsat verilmediği için kendi koruma müdürümü çağırdım, 'talimat ver açsınlar orayı' dedim ve ardından da talimatı verdi, Tayyip bey benim sandalyeme geldi oturdu. Bu CHP'nin mantığı hep yanalar üzerine, promterin kullanılmaması gibi bir şey söz konusudur. Bizler promteri de babalar gibi kullanırız, promteri kenara koyduğumuzda babalar gibi konuşuruz. Hayatımız bizim böyle geçmiş.

"HDP'Lİ BAŞKANLAR YOLLARI HENDEK YAPMIŞTI"

O gece kanaat önderlerinden sonra da havaalınana gelirken, tabi şuanda Diyarbakır'ın malum havaalanındaki 65 kilometrelik yol eski havaalanı yol değil, 2 çarpı 4. İstanbul'da bile otobanda bulursun ancak bu yolu. O hale geldi. Neyle? Kayyumlarla. Ama HDP'nin belediye başkanları ile oraların hepsi hendek olmuştu. Bunların hepsi değişti. Bu bir medeni olmanın, modern bir şehir olmanın şuanda uygulamasıdır.

Çevre Şehircilik Bakanımızın, kayyumlarımızın, valilerimizin yoğun gayretleri ile şehirler değişiyor. Bunları görmek lazım. Bunu siz Bay Muharrem'e sorun bunun da aleyhinde konuşur. Bunlar, 'marifet iltifata tabidir, hakkı teslim edelim' demezler. Bunlar terörle ilgili bunların ağzından en ufak bir aleyhte ifade duydunuz mu, Muharrem efendiden bir şey duydunuz mu, Bay Kemal'den bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız, niye, ortak çalışıyorlar. Biz de tam aksine terörün üzerine gidiyoruz. Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Cerablus'ta daha önce 3 bin civarında etkisiz hale getirmiştik. Niye? Halkımızı ne kadar rahatsız eden varsa, son teröriste kadar biz bu işin üzerine gideceğiz. CHP bunu diyemez, diğerleri bunu diyemez. Çünkü Danışıklı dövüş yapıyorlar.





Son teröriste kadar bu işin üzerine gideceğiz. Bay Kemal ve İnce'den bu terör odaklarına karşı bir açıklama göremezsiniz. Doğu'da bunların tek taşı yok, o yüzden kürt vatandaşların CHP'ye karşı bakışları belli. Etnik, mezhebi her şeyi bir kenara bırakalım. Bu milleti biz böldürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakını bölmeye kimsenin gücü yetmez.



"YÜKSEK HIZLI TRENİ DURDURACAKLARMIŞ"

Bizim yaptıklarımız ortada, vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Bunlar sağlıksız ifadeler. 'Yüksek Hızlı Treni durduracağım' diyor, bunun akli bir sığınağı olabilir mi. Hızlı trenle göç artacak diye karşı çıkılır mı? Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. İstanbul'un değişik yerlerindeki uygunsuz binaları buralara taşıma imkanımız olacak. 45 Kilometre uzunluğundaki bu proje İstanbul'a farklı bir güzellik katacak, dünyada marka olacak. Bunlar Marmaray, Yavuz Sultan Selim'e, Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Bunlar benim milletimi gaflet içerisinde mi sanıyorlar ya?

"KIRAATHANEYİ KUMARHANE SANIYORLAR"

İlçelere göre bunların konsepti değişecek. Arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Projeler bu hafta içinde tamamlanır ve sizlere takdim ederim. Kendileri kağıt oynadılar, okey oynadılar buraları böyle olacak sanıyorlar. Kıraathane bizde eski birşey değil, biz buraları okuma evi yapacağız. İnternet kafelerde çok yanlış şeyler yaşanıyor. Şu anda bu sıkıntılı internet kafeler de uyuşturucu ile mücadele kapsamına alınacak.

YENİ KABİNE DEĞERLENDİRMESİ

24 Haziran'dan sonra 15 gün süremiz olacak. Bu süreyi arkadaşlarımızla iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çalışmaları beraber yürütüyoruz. Yeni hükümet sistemi için kabine, kurullar ve başkanlıklar konusunu bitirmiş vaziyetteyiz. Başkanlık sayısı en az 1 tane olacak, gerisi Cumhurbaşkanlığı'nın tasarrufuna kalmış 3,4,5 bu sayı artabilir.

MUHALEFETİN PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ VAADİ: SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

400 milletvekilin yakalaması lazım bunların, yine havadan atıyorlar. Bunlar galiba kafaları karıştırmak istiyorlar. Suyu bulandırmak bunların yaptıkları iş. Benim milletim 24 Haziran'da bunlara gereken dersi verecek.



OHAL'İN KALDIRILMASI

OHAL'in getirilmesinin sebebi terör odaklıydı. Bunun birinci hedefinde FETÖ, PKK vb. terör örgütleri vardı. Biz terörle mücadeleyi rahatlattık. Şu anda bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra neşter vurabiliriz, ara verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda OHAL sonrasında tekrar getirilebilir.