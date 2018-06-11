Yıldırım mesaj

Başbakan Yıldırım, Erdoğan Demirören'in Fatih'teki cenazesine giderken Kartal Metrosu ve Marmaray'ı kullandı. Pazar sabahı metroda Yıldırım'ı görenler şaştı kaldı.
Yolcularla sohbet eden Başbakan, duygularını şöyle açıkladı: Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk.
Başbakan Yıldırım, her santimine büyük emek harcadığı metro ve Marmaray'a binerken İstanbulkart'ı okutup gişelerden geçti.
Ayakta seyahat eden Yıldırım'ı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençler bol bol selfie çekti.
Yolcularla sohbet eden Başbakan, duygularını şöyle açıkladı: Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk.
Başbakan Yıldırım, her santimine büyük emek harcadığı metro ve Marmaray'a binerken İstanbulkart'ı okutup gişelerden geçti.
Ayakta seyahat eden Yıldırım'ı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençler bol bol selfie çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.