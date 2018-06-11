;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Zombi İstanbul’da
  2. Avusturya’daki Türklerden sandığa yoğun ilgi

Yıldırım mesaj

Yıldırım, ’dan Yenikapı’ya ve ile 45 dakikada gitti, büyük yatırımlara karşı çıkan muhalefete ders verdi

Yıldırım mesaj
Yıldırım, Erdoğan Demirören'in Fatih'teki cenazesine giderken Kartal Metrosu ve Marmaray'ı kullandı. Pazar sabahı da Yıldırım'ı görenler şaştı kaldı.

Yolcularla sohbet eden Başbakan, duygularını şöyle açıkladı: Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk.



Başbakan Yıldırım, her santimine büyük emek harcadığı metro ve 'a binerken İstanbulkart'ı okutup gişelerden geçti.



Ayakta seyahat eden Yıldırım'ı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençler bol bol selfie çekti.

Etiketler: , , , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar