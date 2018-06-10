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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de konuşuyor

Yıldırım ve Marmaray'ı kullandı

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 19:02
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