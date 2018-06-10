BAŞBAKAN OLARAK İLK KEZ KULLANDI
Başbakan Binali Yıldırım, iş adamı Erdoğan Demirören'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine gitmek için metro ve Marmaray'ı kullandı.
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