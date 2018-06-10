Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 81 milyonun omuz omuza ve yek vücut olmasıyla Türkiye'yi bölmeye çalışanların oyununun bozulacağını belirterek, "Yoksa, terör örgütleri PKK Kürt, FETÖ Türk, DEAŞ Kürt. Ne Kürt, ne Türk ne de Arap. Hepsinin ortak özelliği iplerinin dışarı olan terör örgütleri olması. Bu anlamda, kimin kiminle iş tuttuğunu görerek, 24 Haziran'da kimlerin ne beklenti içinde olduğunu çok net görmemiz lazım." dedi.

Albayrak, Üsküdar Belediyesi tarafından Katar Hayır Derneği'nin desteğiyle organize edilen iftar programına katıldı. Sahil yolunda 2 kilometrelik alanın trafiğe kapatılarak oluşturulan iftara 50 bin kişinin üzerinde katılım gerçekleşti. İftar masalarını gezerek vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Albayrak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, dünyanın incisi olarak nitelendirdiği Üsküdar'daki muhabbet sofrasının Türkiye'deki birlik ve beraberlik duygusunu çok güzel yansıttığını söyledi.



Eskilerin "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözünü anımsatan Albayrak, 24 Haziran seçimlerine giderken çok yoğun bir laf kalabalığının ve vaatlerin olduğunu dile getirdi.

Albayrak, eskiden seçim vaadi olarak anahtar verildiğini fakat bu vaatlerin AK Parti'nin yaptıklarından sonra eski Türkiye'de kaldığını ifade etti.

ÇOK ÖNEMLİ STRATEJİMİZİ AÇIKLADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Birilerinin hayalleri bizim icraatlarımıza ulaşamadı" şeklindeki cümlesini hatırlatan Albayrak, geçen hafta çok titiz bir çalışma sonucunda borun ham maddede tonunu 200 dolardan stratejik ürüne dönüştüğünde tonunu 400 bin dolara çıkaracak stratejiyi açıkladıklarını anlattı.

Albayrak, yüksek teknolojili bor ürünlerinin tank, helikopter, nükleer santrallerdeki soğutucu çubukları gibi birçok önemli alanda kullanıldığını belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Bordan cam üreteceğiz." yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Borcamın 10 yıllar önce üretildiğine dikkati çeken Berat Albayrak, "Sizin vizyonunuz buysa vah ki ne vah. Danışmanların da mı yok? İnsan üzülüyor. 'Çok iyi ekonomi ekibi var, vizyon, strateji ekibi var' deniyor ama bunun 10 yıllar önce üretildiğini kendisine söyleyen bir danışman yok mu etrafında? AK Parti döneminde Türkiye'nin nereden nereye geldiğiyle ilgili yüreğinde vicdanı olan her insanın şunu hayal etmesi gerektiğini düşünüyorum. 15 sene önce bu ülke neredeydi, bugün nerede? Hastaneler, yollar, havaalanları, köprüler, metrolar, bunlar icraat kısmı. İnsansız Hava Araçları, Silahlı İnsansız Hava Araçları, yerli sondaj gemimiz, ATAK gibi birçok anlamda nereden nereye geldik. Hepsi büyük ve güçlü Türkiye ideali için, sizlerin refahı huzuru için." diye konuştu.

"ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLARI BOZACAK TEK GÜÇ..."

Albayrak, on binlerce Üsküdarlının dünyanın en güzel manzarasında muhabbeti paylaştığını, bölgenin ve dünyanın göz bebeği Türkiye'nin ne kadar güçlü olursa o kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Bu coğrafyada son 15 yılda Türk, Kürt, Arap demeden kadın, erkek, çocuk 2 milyondan fazla kişinin öldüğüne ve bölgenin bir ateş çemberinde olduğuna işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bölgemiz ateş çemberi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya, yıkmaya çalışanların tek hedefi var ki o da bizim birlik ve beraberliği. Bütün bu oyuna bozacak olan da tek güç var. O da sizin bu muhabbet sofrasında verdiğiniz fotoğraf gibi tüm Türkiye'nin 81 milyonun yek vücut olarak omuz omuza beraber olması. Yoksa, terör örgütleri PKK Kürt, FETÖ Türk, DEAŞ Kürt. Ne Kürt, ne Türk ne de Arap, farketmez. Hepsinin ortak özelliği iplerinin dışarı olan terör örgütleri olması. Bu anlamda, kimin kiminle iş tuttuğunu görerek, 24 Haziran'da kimlerin ne beklenti içinde olduğunu çok net görmemiz lazım. Bu kardeşliğin daim olması, büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemesi temennisiyle. İftarınızı ve Kadir Gecenizi tebrik ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum."