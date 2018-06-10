Avusturya’daki Türklerden sandığa yoğun ilgi

Viyana Başkonsolosluğuna yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya gelen vatandaşlar, hafta sonu olması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Avusturya'da 7 Haziran'da başlayan oy kullanma süreci vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Oy kullanmak üzere başkonsolosluk binasına gelen Beytullah Kedikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır Viyana'da yaşadığını belirterek, başkonsolosluk önünde kuyruk olsa da işlemlerin hızlı sürdüğünü, yeterince sandığın bulunması dolayısıyla da oy verme işleminin kısa sürdüğünü söyledi.

"BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Kedikli, Avrupa'da yaşan Türklerin oy kullanabilmesinin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, uzun yıllar Türk vatandaşı olarak Avusturya'da yaşaması nedeniyle bu ülkede oy kullanamadığını, Türkiye'nin böyle bir imkan sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Kedikli, "Konsolosluk önündeki bu kalabalığı görünce sevindim gerçekten. Çünkü seçim öncesi Avusturya başta olmak üzere genel olarak Avrupa kamuoyunda Türk vatandaşların Türkiye'deki seçimlere iştirak etmesi hususunda engel olucu haberler yaptılar. Bu nedenle insanların demokratik haklarını yeterince kullanmayabileceklerini düşündüm ancak bu kalabalığı görünce çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.

"BU YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"

Kedikli, Avusturya hükümetinin hem seçim öncesi Türk siyasilere yönelik tutumu hem de önceki gün camilerin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi yönünde alınan kararı eleştirerek, her fırsatta demokrasi, insan haklarından bahsedenlerin bu yaklaşımının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Viyana'ya yaklaşık 70 uzaklıktaki Sank Pölten şehrinden kiraladıkları otobüsle oy kullanmaya gelen Halil Yıldırım da Başkonsoloslukta işlemlerin gayet hızlı gerçekleştiğini, çalışan görevlilerin çok sabırlı ve anlayışlı olduklarını söyledi.

Yıldırım, Türkiye'nin geleceği açısından yurt dışında yaşayan seçmenlerin de oy kullanabiliyor olmasının önemli bir kazanım olduğuna işaret etti.hmet Tepeli ise Viyana'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tulln kasabasından vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıkların kurulduğu başkonsolosluk binasına geldiğini kaydederek, "Gayet güzel bir şekilde oyumuzu kullandık, hiçbir sıkıntı yok, biraz kuyruk var ama o da çok çabuk ilerliyor. Bu da şikayet edilecek bir şey değil." diye konuştu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Avusturya'da 19 Haziran yerel saatle 21:00'e kadar oy kullanabilecek. Ayrıca vatandaşlar 7-24 Haziran arasında 7/24 gümrük kapıların da kurulan sandıklarda oy verme işlemini yapabilecek.