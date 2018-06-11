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’da 16 yaşındaki kız, 5’inci kattan atladı. Park halindeki otomobilin üzerine çakıldı. Bir gün sonra hastaneden taburcu oldu...

Kedi kız!
Yaklaşık 15 metreden otomobilin üzerine düşen genç kız hastaneden taburcu oldu. Olay önceki gün 'da yaşandı. Bunalıma giren 16 yaşındaki lise öğrencisi S.Y. kendini 5'inci kattan aşağı attı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kızın bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan S.Y.'nin taburcu edilerek evine gönderildi. Genç kızın intihara teşebbüs anı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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