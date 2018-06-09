CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce meydanlarda hak, hukuk, adalet gibi kavramlardan bahsederken, gerçekte seçim yasasını çiğneyerek, hukuku ayaklar altına aldı.

298 sayılı kanunun 50. maddesinde açıkça yer alan gece yarısı (Açık yerlerde güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamaz) miting yapılamaz kanununu çiğneyerek dün gece Kadıköy'de miting yaptı.

Dün Kadıköy'de bazı sol terör örgütü üyelerinin provokasyonuna da alkış tutan İnce, verdiği mesajlarla terör yanlılarını savundu. Sokağı da örgütlemeye çalışan İnce'nin bahsettiği hukuk ve adaletin sadece kendi belirlediği kurallar olduğu böylece bir kez daha ortaya çıkmış oldu.