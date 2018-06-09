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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. İnce'den korsan miting

vücut tarayıcı geliştirme çalışmalarına başladı

, son dönemlerde özellikle havaalanlarında kullanılmaya başlanan ve güvenlik açısından büyük önem arz eden vücut tarayıcılarını üretmek için çalışmalara başladı.

ASELSANdan dev hamle

, radar ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere Türkiye'nin Radar Teknoloji Merkezi olarak tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerine 20 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Şirketin Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı tarafından, radar konusunda askeri alanda kazanılan birikim ve teknolojilerin kullanılmasıyla yurt içi/yurt dışı müşterilerinin sivil radar ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünlerin süratle geliştirilebileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aralarında 3 Boyutlu Güvenlik Radarı'nın da olduğu bir dizi alanda çalışmalara başlandı.

Havaalanı, otogar, metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi kalabalık kamusal alanlarda oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini önlemek amacıyla giysi altında saklanan tehditlerin insan müdahalesine gerek olmadan tespitine ilişkin ihtiyaçlar giderek artıyor.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 11:56
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