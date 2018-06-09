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  1. Hükümetten flaş Münbiç açıklaması

1 milyarlık pos çetesi

POS cihazı ve kredi kartlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, ’da bir müdürü ve çalışanının da aralarında olduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık teknik takibin ardından, önceki gün ve Diyarbakır olmak üzere 2 merkezden yönetilen suç şebekesine 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Habertürk'ün haberine göre Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve 'ta gerçekleştirilen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 10:42
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