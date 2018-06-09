Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık teknik takibin ardından, önceki gün İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 merkezden yönetilen suç şebekesine 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Habertürk'ün haberine göre Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.
1 milyarlık pos çetesi
POS cihazı ve kredi kartlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İstanbul’da bir banka müdürü ve çalışanının da aralarında olduğu 33 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Şırnak , Diyarbakır , banka , İstanbul
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