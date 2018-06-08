;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Albayrak: “Çukur kazma kepenk kapatma dönemi bitti"

'deki provokatif olayları başlatan anlar böyle görüntülendi

CHP-HDP ittifakının ortak provokasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, "masum gençlere polis işkencesi" yalanını deşifre ederken, olayların iç yüzünü ortaya çıkardı

Kadıköydeki provokatif olayların fitili böyle ateşlendi
CHP-HDP ortak planıyla fitili ateşlenen provokasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı.

"Masum genç öğrencilere polis işkencesi" yalanıyla sosyal medyada algı yaratıp militanlarını sokağa salma girişiminde bulunan CHP-HDP'nin yalanları ortaya çıkan yeni görüntülerle gözler önüne serildi.

Görüntüler, sözde öğrencilerin aslında nasıl militarist ve saldırgan davrandığını, terör yandaşı sloganlar attıklarını ve sakıncalı afişler taşıdıklarını ortaya çıkardı.

Etiketler: ,
  • 08 Haziran 2018, Cuma 01:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar