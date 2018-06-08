CHP-HDP ortak planıyla fitili ateşlenen Kadıköy provokasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı.
"Masum genç öğrencilere polis işkencesi" yalanıyla sosyal medyada algı yaratıp militanlarını sokağa salma girişiminde bulunan CHP-HDP'nin yalanları ortaya çıkan yeni görüntülerle gözler önüne serildi.
Görüntüler, sözde öğrencilerin aslında nasıl militarist ve saldırgan davrandığını, terör yandaşı sloganlar attıklarını ve sakıncalı afişler taşıdıklarını ortaya çıkardı.
"Masum genç öğrencilere polis işkencesi" yalanıyla sosyal medyada algı yaratıp militanlarını sokağa salma girişiminde bulunan CHP-HDP'nin yalanları ortaya çıkan yeni görüntülerle gözler önüne serildi.
Görüntüler, sözde öğrencilerin aslında nasıl militarist ve saldırgan davrandığını, terör yandaşı sloganlar attıklarını ve sakıncalı afişler taşıdıklarını ortaya çıkardı.
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