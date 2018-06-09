CHP'nin İstanbul Sahur Buluşması'nda partililerin içki içtiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, CHP'nin İstanbul Sahur Buluşması'nı eleştirdi.

ŞAHAN: RAMAZAN AYLARINDA GAYRİMÜSLİM KOMŞULARIMIZIN BİZE GÖSTERDİĞİ SAYGIYI CHP'LİLER GÖSTERMEDİ

Ömer Şahan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankları alkışlayan zihniyetin şimdi de Bağdat Caddesinde 'sözde sahur yapacağız' diyerek toplandığı ve içlerindeki kini sloganlarla dışa vurmasının ardından Kadıköy'ün değişik mekanlarına dağıtılıp imsak ile içmeye başlamaları bu millete ne kadar yabancı olduklarının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Şahan, "Eski günlerde Ramazan aylarında gayrimüslim komşularımızın bize gösterdiği saygı, Ramazan'ın ruhuna olan özen ve dikkatlerini hatırlayınca bazılarının bu millete ne kadar yabancı olduklarını görüyoruz" dedi.

ŞENTOP: İNCE 'HUKUK DEDİK' DİYOR, GECE YARISI MİTİNGİNDE... AMA HUKUK BAŞKA BİR ŞEY DİYOR

​Öte yandan; TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Muharrem İnce'nin gece miting yapmasının yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 298 sayılı kanunun 50. maddesinin son fıkrasında, "Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamaz" denildiğini hatırlatarak, "Muharrem İnce "hukuk dedik" diyor, geceyarısı mitinginde... Ama hukuk başka bir şey diyor: (298 sayılı kanunun 50. maddesinin son fıkrası) Takmayacaksan neden "hukuk" diyorsun; fiyakalı dursun diye mi?" diye sordu.