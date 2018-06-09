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Erdoğan Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ile telefonda bölgesel konuları görüştü.

Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ile Kral 2. Abdullah arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye olarak 'ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah'a, Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz'a başarı dilediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindi.

Görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılık da teyit edildi.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 14:50
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