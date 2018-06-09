Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan ile Kral 2. Abdullah arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye olarak Ürdün'ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah'a, Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz'a başarı dilediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindi.

Görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılık da teyit edildi.