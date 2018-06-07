Sırada iy'ilik'

Lösemi hastası Emir'e can olmak için tüm Rize seferberlik ilan etti. Ardeşen İlçesi'nde öğretmen Murat- Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'in (7) sağlık durumu kötüleşti. 6 ay önce hastaneye kaldırılan Emir'in lösemiye yakalandığı belirlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Emir'in tek şansı ilik nakliydi. Şeremet çifti, herkesten ilik bağışında bulunmalarını istedi. Vatandaşlar, kök hücre kampanyasına ses verdi. Türk Kızılay'ı, Salı akşamı seyyar otobüsle ilçeye gitti. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler, Emir'e can olmak için harekete geçti. Vatandaşlar otobüsün önünde kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. İlk günde 130 kök hücre ve 45 ünite kan bağışı yapıldığı, 700 kişinin de sıraya girdiği öğrenildi. Yoğun ilgi üzerine yetersiz kalan Kızılay aracının, 3 gün daha ilçeye giderek gönüllülerden kök hücre ve kan bağışı alacağı bildirildi. İlçede iftar sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kampanyaya destek verdi. Türk Kızılay'ı aracını ziyaret eden Bakan Bak, form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü olduğunu bildirdi.
DAYAN EMİR
Trabzonspor ve Burak Yılmaz hayranı olan Emir'in şarkı söylerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Küçük çocuğun görüntülerini paylaşan takipçileri, şifa dileklerini iletiyor.
Emir için başlatılan kampanyaya destek olan Bakan Bak, kan bağışı için gönüllü oldu.
DAYAN EMİR
Trabzonspor ve Burak Yılmaz hayranı olan Emir'in şarkı söylerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Küçük çocuğun görüntülerini paylaşan takipçileri, şifa dileklerini iletiyor.
Emir için başlatılan kampanyaya destek olan Bakan Bak, kan bağışı için gönüllü oldu.
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