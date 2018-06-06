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'ta oylar yeniden sayılacak

Meclisi, 12 Mayıs’ta yapılan lere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılmasına karar verdi.

Irakta oylar yeniden sayılacak

Meclisi kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün yapılan oturumda oy çokluğuyla "ülke genelinde sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı alındı.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi başkanlığında düzenlenen 329 sandalyeli meclisteki oturuma 172 milletvekili katıldı.

ITC BAŞKANI SALİHİ'DEN KUTLAMA MESAJI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, meclis oturumunda alınan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamasında, alınan karardan dolayı Türkmenleri kutladı.

Irak'ın başta ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Kerkük'te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor.

Buradaki Türkmenler, 25 gündür kent merkezinde seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Türkmenlerin başını çektiği bu gösterilere Araplar da destek veriyor.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 22:22
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