;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ‘Örümcek Adam’ yakalandı
  2. Mesele iç güzelliğiy'miss'

Folyo kurtarmadı

Folyo kurtarmadı
Gümrük muhafaza ekipleri, insan kaçakçılarına geçit vermedi. 'den 'ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen bir TIR, X-ray'e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda operatörleri, yükte şüpheli yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Dorseyi açan yetkililer, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçakla karşılaştı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü E.M. ve 7 kaçak hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: , , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar