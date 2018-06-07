Gümrük muhafaza ekipleri, insan kaçakçılarına geçit vermedi. Türkiye'den İtalya'ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen bir TIR, X-ray'e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda X-ray operatörleri, yükte şüpheli yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Dorseyi açan yetkililer, yakalanmamak için alüminyum folyoya sarılarak yurt dışına kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçakla karşılaştı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü E.M. ve 7 kaçak hakkında soruşturma başlatıldı.
Folyo kurtarmadı
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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