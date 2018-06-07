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'den Kandil çarkı

Terör örgütü PKK'nin Kandil'i boşalttığını iddia ederek operasyonu gereksiz bulan , 48 içerisinde çark ederek operasyona destek mesajı verdi.

CHPden Kandil çarkı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlara imza attı.

Bölgede yaklaşık 5 bin teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, rotasını Kandil'e çevirdi.

'ta büyük bir operasyon başlatan , örgütün merkezi olarak gösterilen bölgeyi terörden arındırmakta kararlı.

CHP'NİN KANDİL ÇARKI

​Kandil'e yönelik operasyonun başlaması nedeniyle TSK'ya ilk tepki 'den geldi.

"OPERASYON YAPMAYIN"

Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kandil'in boş olduğunu belirterek operasyonun yapılmamasını istedi.

"DESTEK OLACAĞIZ"

Özel'in tepki çeken bu sözlerini Genel Başkan , düzeltmek zorunda kaldı.

NTV'ye konuşan CHP Lideri, "Olası bir Kandil operasyonu gündeme gelirse destek olacağız" ifadelerini kullandı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 08:55
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