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’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü pkk’ya yönelik lar hız kesmeden devam ediyor. Sıcak bölgeden sabahın ilk ışıklarıyla helikopter sevkiyatı başladı.

Şırnakta şafak operasyonu! Helikopterlerle...
23. sınır tümen komutanlığınca 'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar terör örgü mensuplarına yönelik günlerdir larına hız kesmeden devam ediyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre icra edilen operasyonlarda çok sayı mağara imha edilmiş ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Öte yandan sıcak bölgelerden biri olan Hakkari Çukurca ve Şırnak Beytüşşebap üçgenine sabahın ilk ışıklarıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. Günlerdir devam eden operasyonlara marinus, kel meme,Altın kapı mevki, kato dağı, feraşin bölgesine eş zamanlı hava destekli operasyonlar başlatıldı. Güvelik korucularında eşlik ettiği operasyonlara sikorsky ve atak tipi taarruz helikopterleri eşlik ediyor. sabah saat 5 sularında başlayan helikopter sevkiyatı hakim bölgelere asker ve güvenlik korucusu sevk ediyor.



TERÖR BİR BİR YOK OLUYOR
Yıllardır yaylalara çıkamayan yöre halkı operasyonlar biter bitmez yaylasına huzur içinde gidecek. Arıcılık hayvancılık ve mera alanlarını biçmek için vatandaşlar operasyonların bitmesini bekliyor. Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçe ve köylerinden sonra sıra yayla ve 3 bin rakımlı dağlara geldi. burada yapılacak olan temizleme çalışmaları sonrası güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin terar kullanıma açılacağı gelen bilgiler arasında yerini aldı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 09:07
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