TRT Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın AK Parti siyasi hareketine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli desteğinin olduğunu söyledi.
Mahir Ünal 24 Haziran seçimleri öncesi son oy oranlarını açıkladı! İşte 24 Haziran seçimleri oy oranları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı. Ünal, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için gerçekleştirilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Mahir Ünal , muharrem ince , TRT , seçim
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