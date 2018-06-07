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24 Haziran leri öncesi son oy oranlarını açıkladı! İşte 24 Haziran seçimleri oy oranları

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı. Ünal, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili leri için gerçekleştirilen anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber'in canlı yayınında Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Sözcüsü , Kahramanmaraş'ın AK Parti siyasi hareketine ve Cumhurbaşkanı 'a önemli desteğinin olduğunu söyledi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 08:28
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