Antalya'da yaşayan 70 yaşında bir nine, adeta tüm dünyaya ders verdi. İlerlemiş yaşına rağmen ekmeğini taştan çıkaran yaşlı kadın, çöp konteynerinin içine girdi. Biberleri tek tek seçti. Durumu gören Bülent Geray ise yaşlı kadına yardımda bulunmak istedi. Ancak yardım teklifini kibar bir dille reddeden bu yaşlı teyze, "Tek başıma yaşıyorum. Biberlere ihtiyacım var. Ancak yardım istemem. Sağ olun" dedi.
Tatlı biber
Etiketler: Antalya , yaşlı kadın , biber
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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