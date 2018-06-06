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Tatlı

Tatlı biber
Antalya'da yaşayan 70 yaşında bir nine, adeta tüm dünyaya ders verdi. İlerlemiş yaşına rağmen ekmeğini taştan çıkaran , çöp konteynerinin içine girdi. Biberleri tek tek seçti. Durumu gören Bülent Geray ise yaşlı kadına yardımda bulunmak istedi. Ancak yardım teklifini kibar bir dille reddeden bu yaşlı teyze, "Tek başıma yaşıyorum. lere ihtiyacım var. Ancak yardım istemem. Sağ olun" dedi.


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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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