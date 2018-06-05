Sözcü'den namaz nefretine batırılmış prompter yalanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da konuşurken bir an duraksayınca"Prompter bozulunca, konuşamadı" diye yapılan algının aslı, Erdoğan'ın misafirinin yerine oturmasını beklediği görüntülerle ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ'NÜN ALGI OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Buna rağmen Sözcü gazetesi, nedeni gayet açık bu olaya kendilerince bir seneryo ekleyerek, üzerinde oynanmış video ile algı yaratmaya çalışıyor.

PROMPTER ALGISININ ASLI

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında oturan M. Tayyip Elçi'nin, iftarını yaptıktan sonra akşam namazını kılmak için mescide gitmek üzere ayrıldığı görülüyor. Elçi, namazını kılıp geri dönerken konuşmanın başlamış olması sebebiyle koruma engeline takılıyor ve yerine geçmesine izin verilmiyor.

Bunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen koruma müdürü Muhsin Köse'yi sinirli bir şekilde yanına çağırarak uyarıyor. Cumhurbaşkanı, Muhsin Köse'ye, "Dangalak önünü kesiyor. Adam namazını kıldı niye kesiyorsunuz?" diyerek Elçi'nin içeri alınması talimatını veriyor.

Koruma müdürünün talimatıyla, korumalar hızlıca hareketleniyor ve Elçi'nin içeri girmesini sağlıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de sık sık korumalarını konuk ve halka karşı hassas davranmaları konusunda uyardığı kameralara yansımıştı. Bu etkinlikte de yaşanan bundan ibaretti. Erdoğan konuşmasını kesti ve bu hassasiyeti bir kez daha ortaya koydu.