Ana muhalefet partisi CHP , İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Diyarbakır 'da katıldığı 'Kanaat Önderleri İftar Programı'nda konuşma yaparken kısa süre sessiz kalmasını, " Prompter bozuldu, Erdoğan konuşamadı" şeklinde ifadelerle çarpıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi 'ye ayakta kaldığı gerekçesiyle konuşmasına 1 dakika 9 saniye ara verdi.Tayyip Elçi'nin, iftar yemeği sırasında Erdoğan'ın bulunduğu masada oturduğu, Elçi'nin akşam namazı için kıldıktan sonra geldiği salonda koltuğuna birinin oturması üzerine ayakta kaldığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanı'nın boş koltuğuna oturduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Prompter bozuldu, konuşamadı" şeklindeki iddialara tepki gösterdi.Karakurt, "Cumhurbaşkanı ve prompter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda prompter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi koruma başkanı Muhsin Bey'e 'çekilsinler' diye talimat verdi. Her fırsatta yalan söylemek ve algı yaratmak isteyenlere, Cumhurbaşkanımız ve Prompter konusunda attığım tweeti alıntı yapıp gönderin lütfen. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım" ifadelerini kullandı.CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki iftar programında akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi'nin ayakta kaldığı gerekçesiyle konuşmasına ara vermesini çarpıttı.İnce, "Ben size yürekten, ciğerden konuşuyorum, içimden gelenleri söylüyorum. Konuşma iki şekilde yapılır, küçük notlar alırsın, içinden geldiği gibi konuşursun. Bir de cam var cam, yazılanları okur, sen de ezbere konuşuyor zannedersin. Cam bozuldu. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözer" iddiasında bulundu.CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Prompter da TAMAM diyor"ifadelerini paylaşarak algı operasyonu yaptı.

VARANK'TAN SÖZCÜ GAZETESİ'NE: AHMAK VE SİYASİ TARİH CAHİLİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Sözcü gazetesini eleştirdi.

Varank, "Prompter görevlisinin, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) konuşurken işini bırakıp namaza gittiğine inanmak için ahmak, Türk siyasetinin en iyi hatibinin promptersız konuşamayacağına inanmak için de siyasi tarih cahili olmak lazım. İkisi de @gazetesozcu'de var" ifadelerini kullandı.



