Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'u bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar akşamı başkanlık seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç'a bir tebrik mesajı da göndermişti.
Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik etti.
Etiketler: Ali Koç , Recep Tayyip Erdoğan
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