;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sözcü'den namaz nefretine batırılmış prompter yalanı
  2. PKK ve FETÖ'nün ölüm listesinde! Muharrem İnce'nin hedefinde

Erdoğan'dan 'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı , Pazar günü Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanlığına seçilen ’u telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğandan Ali Koça tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı 'u bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar akşamı başkanlık seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç'a bir tebrik mesajı da göndermişti.

Etiketler: ,
  • 05 Haziran 2018, Salı 13:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar