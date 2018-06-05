HDP mitinginde PKK propagandası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla Batman'da düzenlenen mitingde terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açıldı.

PKK VE ÖCALAN SLOGANLARI

Temelli, Batman'daki temasları kapsamında partisince Bahçelievler Mahallesi'ndeki seçim lokali önünde gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Miting alanında terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

İŞTE HDP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV'de yayınlanan programa HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli propaganda için yalanlarını sıralamıştı.

HDP'DEN PKK YALANI!

'Kadın, çocuk, bebek katili bir terör örgütü PKK ile bağınız var mı?' sorusuna canlı yayında açıkça yalan sözlerle 'Herhangi bir bağımız yok, herhangi bir talimat almıyoruz! Bir dönem çözüm için gidip görüşmüş biriyim.' diyerek büyük tepki toplamışlardı.

YILLARDIR PKK İLE BAĞINI BAĞIRARAK SÖYLÜYORLARDI!

Demirtaş'ın yıllardır meydanlarda bağıra bağıra söylediği; "HDP Öcalan'ın projesidir, Apo'nun heykelini dikeceğiz ve PKK'yı 'terör örgütü' olarak görmüyoruz!" sözleri hala akıllarda yerini koruyor. HDP, 24 haziran seçimleri öncesi seçmeni kandırmak baraj altı kalmamak için her türlü yalana başvuruyor.