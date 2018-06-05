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mitinginde propagandası

Eş Genel Başkan Temelli'nin katılımıyla 'da düzenlenen mitingde 'ya ait bez parçası açıldı. nda konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri sık sık terör örgütü PKK ile elebaşı Öcalan lehine atılan sloganlarla kesildi. Liderler programında ve ’nın sorularını yanıtlayan , canlı yayında PKK yalanına sığınmış. 'HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı var mı?' sorusuna yok diyerek ikiyüzlülük sergilemişti. İşte HDP'nin gerçek yüzü...

HDP mitinginde PKK propagandası

Halkların Demokratik Partisi () Eş Genel Başkanı 'nin katılımıyla 'da düzenlenen mitingde 'ya ait bez parçası açıldı.

PKK VE ÖCALAN SLOGANLARI
Temelli, Batman'daki temasları kapsamında partisince Bahçelievler Mahallesi'ndeki lokali önünde gerçekleştirilen mitinge katıldı.

nda terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

İŞTE HDP'NİN GERÇEK YÜZÜ
'ın sunduğu 'de yayınlanan programa HDP eş genel başkanları ve Sezai Temelli propaganda için yalanlarını sıralamıştı.

HDP'DEN PKK YALANI!

'Kadın, çocuk, bebek katili bir terör örgütü PKK ile bağınız var mı?' sorusuna canlı yayında açıkça yalan sözlerle 'Herhangi bir bağımız yok, herhangi bir talimat almıyoruz! Bir dönem çözüm için gidip görüşmüş biriyim.' diyerek büyük tepki toplamışlardı.

YILLARDIR PKK İLE BAĞINI BAĞIRARAK SÖYLÜYORLARDI!

Demirtaş'ın yıllardır meydanlarda bağıra bağıra söylediği; "HDP Öcalan'ın projesidir, Apo'nun heykelini dikeceğiz ve PKK'yı 'terör örgütü' olarak görmüyoruz!" sözleri hala akıllarda yerini koruyor. HDP, 24 haziran seçimleri öncesi seçmeni kandırmak baraj altı kalmamak için her türlü yalana başvuruyor.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 14:21
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