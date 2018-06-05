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DP'li elebaşına 'Sayın Gülen' dedi

'nın küçük ortağı olan 'nin Genel Başkanı katıldığı bir televizyon programında elebaşı Gülen'den 'Sayın' diye bahsetti.

DPli Uysaldan Sayın Gülen skandalı

çatısı altında seçime giren Genel Başkanı , Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, daha önce elebaşı hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, Gülen için yine "sayın" ifadesini sarf ederken, bir taraftan da 15 Temmuz sonrası onun da 'suçu varsa' hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini yuvarlak bir anlatımla ifade etti.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE DE "SAYIN" DEMİŞTİ

Uysal, 2012 yılında Genel başkanlığa doğru yol aldığı dönemde, yaptığı konuşmada, "Silivri'de suçum ne diye haykıranlara da Pensilvanya'da hayatının sonbaharını vatan hasretiyle yaşayan Sayın Fetullah Gülen'e de bu ülkeyi yeniden özgürce yaşayabilecekleri, vatan yapabilecek onların hukuklarını koruyabilecek tek parti biziz" açıklaması ile FETÖ hakkındaki görüşünü dışa vurmuştu.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 09:29
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