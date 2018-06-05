Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin'in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bu saatlere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika uyarısı geldi. Son hava tahmin raporuna göre başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağışların saat 18.00'e kadar etkili olması beklenirken, Ankara'da ise yağışların öğleden sonra başlayacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...
Etiketler: Hava durumu , meteoroloji genel müdürlük , İstanbul , Doğu Akdeniz , Doğu Anadolu
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