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Büyükelçi atamaları 'de

, Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. ve Umman Sultanlığı büyükelçileri merkeze alındı.

İki Büyükelçi merkeze alındı

ve Umman Sultanlığı büyükelçilerinin merkeze alınması ve Umman Sultanlığı büyükelçiliğine atama yapılmasına ilişkin kararlar 'de yayımlandı.

Buna göre, Letonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Atılay Ersan merkeze alındı.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararıyla Umman Sultanlığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
Usluer, daha önce Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 09:08
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