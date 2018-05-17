Bir siyonist proje: FOX TV

ABD merkezli medya kuruluşlarında üst üste skandal haberler çıkmaya ve skandal yayınlar yapılmaya devam ediyor.

Önce Veteran Today gazetesi "İsrailli suikastçiler Erdoğan'ı öldürmek için Türkiye'de" haberini yayınlarken, haberin akşamında Yahudi lobisine yakınlığı ile bilinen Rubert Murdoch'un sahibi olduğu FOX Tv'ye çıkan Muharrem İnce Erdoğan için "Özal gibi gider" diyerek skandal bir imada bulundu. FOX Tv'nin rejisi de bu sözleri manşete taşıdı.

Yahudi lobisine yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarının tek merkezden yönetilerek tek bir amaç uğruna yayın yapıyor. Tıpkı FOX TV gibi, Ortadoğu'yu karıştırarak Büyük İsrail Devleti kurmak için çalışan ve bu doğrultuda algı operasyonu yapan kuruluşlardan biri olan New York Post, Kudüs için yapılan tarihi oylamada ABD aleyhine oy veren herkesi fareye benzeterek büyük bir skandala imza atmıştı.

Yahudi lobisi her zaman olduğu gibi hedefe yönelik attığı her adımda medya kuruluşlarını fonlayarak bu konuda algı yaratmayı sürdürüyor. Taşeronları devreye sokarak kirli planlarını devreye sokan ve algı operasyonlarını hızlandıran bu kuruluşlar şimdi de İsrail'in karşısında dik durduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef tahtasına oturttu.

İçerdeki ve dışarıdaki iş birlikçileri ile Erdoğan hakkında yalan ve iftiralarla karalama kampanyası yapan bu kuruluşların operasyonuna CHP ve Kılıçdaroğlu da çanak tutarak sıkça destek verdi.

Trump'ın Küdus hakkında verdiği skandal karara Rupert Murdoch'un medya imparatorluğu tüm gücüyle destek vermişti. Murdoch bu siyonist lobinin faaliyetlerine verdiği destek karşısında yılda 35 milyar dolar kazanarak servetine servet kattı.

Dünya genelinde 350'den fazla kanalını Siyonist efendilerinin hizmetine sunan Murdoch, bu medya kuruluşları ile 1,8 milyar kişiye ulaşarak bunlar üzerinde algı yaratıyor. Bu medya kuruluşları üzerinden yürütülen kampanyalarla İsrail aklanırken, Filistinliler terörist ilan ediliyor ve İslam aşağılanıyor. Bu medya kuruluşlarında çıkan bazı haberlere baktığımızda bu kirli oyun apaçık bir şekilde görülüyor.

Murdoch'ın sahibi olduğu The Wall Street Journal'da çıkan bir haber: "Vergileriniz Filistin terörünü finanse ediyor"

Siyonist lobiye hizmet eden The Times gazetesinde Jacob Rothschild imzalı bir yorum: "İngiltere, İsrail'i yarattığı için gurur duyabilir"

Yine Murdoch'ın sahibi olduğu New York Post'ta çıkan bir başka haber, Filistinlileri terörist ilan ediyor.

Murdoch'ın etkili kanallarından biri olan Fox News'te çıkan bir başka provokatif haberde, İsrail askerleriyle tartışan Filistinlilerin DEAŞ militanı olduğu iddiası öne sürülüyor.

Murdoch tüm bu faaliyetleri ile siyonizmi dünya genelinde yayma operasyonundaki en önemli aktör.

Murdoch, Türkiye'de de FOX TV aracılığı ile bu faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Arkasındaki güçlü Yahudi lobisi ve ABD ile İngiltere'nin küresel operasyonlarına verdiği destekle bilinen Murdoch, Paris saldırıları sonrası bütün Müslümanları terörist ilan etmişti. Medya kuruluşları da bu düşmanlığa empoze etmeye çalışıyor.

Dış sermayenin Türkiye operasyonlarında kullandığı Doğan Medya'nın el değiştirmesiyle birlikte tüm kaynaklar FOX Tv'nin Türkiye'deki kanalına aktarılırken, kanalda yayın yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi isimler de muhalif görünümlerinin altında açıkça bu lobiye hizmet ediyor.

Tüm dünya Kudüs konusunu konuşurken ve İsrail'in bu vahşetine karşı Erdoğan dimdik dururken FOX Tv, sadece ve sadece Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'nin Kudüs konusunda yapacağı hamleler noktasında kitleleri kafa karışıklığına itmek istiyor. Yani FOX Tv açık bir şekilde Erdoğan üzerinden algı yaratarak İsrail'in Filistin'de yaptığı vahşeti aklamaya çalışıyor.