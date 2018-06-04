CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'de Nazlı Çelik'e konuk olduğu programda, Amerikalılardan kendisine isim açıklama konusunda izin çıkmadığını söyledi.

AMERİKALILARDAN YENİ MESAJ: SENİN SEÇİMİ KAZANACAĞINA İNANIYORUZ, KAZANINCA AÇIKLARSIN

Nazlı Çelik'in "sizi arayan Amerikalılar kim?" sorusu üzerine Muharrem İnce, "onu söyleyemem. Ama seçimi kazanırsam açıklarım. Beni arayan Amerikalı'ya mesaj gönderdim, 'ismini açıklayayım mı' dedim. O da 'yok şimdi açıklama, ben senin seçimi kazanacağına inanıyorum, kazandıktan sonra benim ismimi açıklarsın' mesajını verdi" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına telefonla bağlanarak, Amerikalıların kendisini aradığını ve Fetullah Gülen'in Türkiye tarafından usulünce istenmediğini iddia etmişti.

Sunucunun, 'kim aradı' sorusu üzerine ise İnce "iyi geceler" diyerek telefonu kapatmıştı.