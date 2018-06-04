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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

"" ile bu kez de mesajlaşmış

Katıldığı televizyon programında, kendisini ın kimler olduğunun sorulması üzerine , 'onu açıklayamam, mesaj gönderdim, isminin açıklanmasını istemiyor' ifadelerini kullandı.

Amerikalılar şimdi de mesaj atmış!

'nin cumhurbaşkanı adayı , Star TV'de 'e konuk olduğu programda, Amerikalılardan kendisine isim açıklama konusunda izin çıkmadığını söyledi.

AMERİKALILARDAN YENİ MESAJ: SENİN SEÇİMİ KAZANACAĞINA İNANIYORUZ, KAZANINCA AÇIKLARSIN
Nazlı Çelik'in "sizi kim?" sorusu üzerine Muharrem İnce, "onu söyleyemem. Ama i kazanırsam açıklarım. Beni arayan Amerikalı'ya mesaj gönderdim, 'ismini açıklayayım mı' dedim. O da 'yok şimdi açıklama, ben senin seçimi kazanacağına inanıyorum, kazandıktan sonra benim ismimi açıklarsın' mesajını verdi" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına telefonla bağlanarak, Amerikalıların kendisini aradığını ve 'in tarafından usulünce istenmediğini iddia etmişti.

Sunucunun, 'kim aradı' sorusu üzerine ise İnce "iyi geceler" diyerek telefonu kapatmıştı.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 19:46
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