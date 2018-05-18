CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla bağlandığı CNN Türk yayınında Kılıçdaroğlu'nu bile gölgede bırakacak bir çıkış yaptı.

'AMERİKALILAR BENİ ARADI'

Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili konuşan İnce, 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istememiş' ifadesini kullandı.

'KİM ARADI' SORUSUNA CEVAP VERMEDİ, 'İYİ GECELER' DEYİP TELEFONU KAPATTI

Sunucu Hande Fırat'ın 'kim aradı' sorusuna yanıt vermeyen İnce, aynı iddiasını tekrarladıktan sonra, sunucunun 'kim aradı' sorusunu yeniden sormasına fırsat vermedi ve 'hepinize iyi geceler' diyerek telefonu kapattı.

ABD, GÜLEN'İN RESMEN İSTENDİĞİNİ EN YETKİLİ AĞIZDAN AÇIKLAMIŞTI

Halbuki, Türkiye Gülen'i ABD'den resmen defalarca istemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 koli evrak gönderildiğini duyurmuş, ABD'li üst düzey yetkililer de Gülen'in Türkiye tarafından resmen istendiğini doğrulamış ancak 'evrakları incelemeye devam ediyoruz' mazeretini öne sürerek konuyu sürüncemede bırakmayı tercih etmişlerdi.

TWITTER'DA ALAY KONUSU OLDU

Kamuoyu önünde gerçekleşen bu sürece rağmen Muharrem İnce'nin temelsiz ve muğlak şekilde 'Amerikalılar beni aradı' diyerek ortaya çıkıp, kimin aradığını belirtmeden alelacele telefonu kapatması sosyal medyada alay konusu oldu.

Atılan tweetlerde, 'usulüne göre istemek' ve 'Amerikalılar beni aradı' ifadeleri üzeriden gülümseten yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:











