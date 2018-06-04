ABD ile Münbiç görüşmesi hakkında Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleşti. Çavuşoğlu görüşmeye dair açıklamalarda bulundu, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın Münbiç yol haritasını onayladığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi





'ARTIK BİTMESİ LAZIM'



Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır.





'ABD NİHAYET SÖZÜNÜ TUTTU'



YPG'nin, PYD'nin Münbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız.



Pompeo ile birlikte onayladık , böylece ABD'nin Türkiye'ye taa 2013'te verdiği sözü nihayet tuttu.





GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD GÜÇLERİ SAĞLAYACAK



Amacı Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Menbiçliler evlerine dönecek. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. Net bir takvim var. Birkaç ayda biter. Yol haritası takvime bağlı. Cumhurbaşkanımız da onayladı.