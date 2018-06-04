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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kirli plan

’de hain saldırı: 3 şehit

Hakkari’de hain saldırı: 3 şehit
'nin ilçesi sınırında yol yapımında çalışan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan askerlere 'ın Basyan Khala Dağı bölgesindeki 'lı teröristler tarafından güdümlü roket atıldı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen alçak saldırıda 3 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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