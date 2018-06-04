Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırında yol yapımında çalışan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan askerlere Kuzey Irak'ın Basyan Khala Dağı bölgesindeki PKK'lı teröristler tarafından güdümlü roket atıldı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen alçak saldırıda 3 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı.
Hakkari’de hain saldırı: 3 şehit
Etiketler: Hakkari , Kuzey Irak , PKK , Şemdinli
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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