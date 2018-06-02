Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'ndeki Gökçeada Ortaokulu'nda 30 Mart tarihinde utanç dolu anlar yaşandı. İngilizce öğretmeni Gülsüm U., okul bahçesinde oyun oynayan 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'yı hedef aldı. Gülsüm U., saçı uzun gerekçesiyle Emre K.'ya toka taktı, ardından da okulun önünde öğrencilerin karşısına çıkardı. Hırpalayıp tokatladı. 12 yaşındaki Emre K. büyük şok yaşarken o anın görüntüleri ortaya çıktı. Aile olayın ardından savcının kapısını çaldı. Ancak İngilizce öğretmeninin hala aynı okulda derslere girdiği açıklandı. Arkadaşlarının önünde küçük duruma düşürülen Emre'nin de okulda bulunduğu vurgulandı. Gülsüm U. için hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Öte yandan Emre, o korkunç anları hala unutamadı. Talihsiz çocuk "Saçımda toka takılıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle dalga geçtiler. Alay ettiler. Nereye kaçacağımı, ne yapacağımı şaşırdım. O anları asla unutmayacağım" diye konuştu.
EMRE K.
GÜLSÜM U.
EMRE K.
GÜLSÜM U.
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