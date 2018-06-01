Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarına zam yaptı.
Hava-İş sendikası ile yapılan protokol kapsamında 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere kokpit çalışanlarının ücretlerine yüzde 20, diğer çalışanların ücretlerine ise yüzde 10 oranında artış yapıldı.
Ayrıca kabin amirlerine aylık brüt 750 lira Amirlik Primi ödenmeye başlanacak.
THY'den personel ücretlerine zam
Türk Hava Yolları, kokpit çalışanlarına yüzde 20, diğer personele yüzde 10 zam yaptı.
Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarına zam yaptı.
Etiketler: Türk Hava Yolları , THY , zam
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