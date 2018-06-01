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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. FETÖ'cü Albay Sedad Arıcan'a hapis cezası

'den personel ücretlerine

, kokpit çalışanlarına yüzde 20, diğer personele yüzde 10 yaptı.

THYden çalışanlarına müjde

() çalışanlarına yaptı.

Hava-İş sendikası ile yapılan protokol kapsamında 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere kokpit çalışanlarının ücretlerine yüzde 20, diğer çalışanların ücretlerine ise yüzde 10 oranında artış yapıldı.

Ayrıca kabin amirlerine aylık brüt 750 lira Amirlik Primi ödenmeye başlanacak.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 15:38
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