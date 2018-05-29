Türk Hava Yolları, Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine uçacağını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan THY, pazar koşullarına bağlı olarak Rovaniemi uçacağını açıkladı. Sefer detayları ise daha sonra belli olacak.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Gambiya'nın başkenti Banjul'a tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.





KUZEY KUTBUNDA YER ALIYOR



Kuzey Kutup Dairesi'nin 6 kilometre güneyinde yer alan Rovaniemi şehri Laponya bölgesinin merkezi olması dışında turizm de şehrin ekonomisinde önemli rol oynuyor. Şehir aynı zamanda Laponya Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor.



Rovaniemi aynı zamanda Alanya ile kardeş şehir olarak biliniyor.



Finlandiye'nın yolcu/yıl kapasitesi açısında dördüncü büyük havalimanına ev sahipliği yapan Rovaniemi, aynı zamanda bir Noel şehir olarak da biliyor. Şehirde Noel Baba Köyü ve Santa Park gibi turistik alanlar da yer alıyor.