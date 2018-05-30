THY ve Emlak Konut GYO'nun projesine yoğun talep

Yeni havalimanı yolcuları ve bu havalimanında çalışacaklar için büyük gün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim tarihinde 3. havalimanı açılış töreniyle birlikte personel için yapılacak dev konut projesinde temel atılacak. Hürriyet'in gündeme getirdiği gibi İstanbul Arnavutköy ilçesi Dursunköy Mahallesi'ndeki 3.6 milyon metrekarelik arsada Emlak Konut GYO ve THY ortaklığıyla büyük bir konut projesi hayata geçecek. 10-15 bin konutluk projede ilk etap 16 ayda tamamlanacak. Kanal İstanbul'a komşu proje yeni havalimanına da 12 kilometre mesafede.

MİLLET PARKI VAR

Türk Hava Yolları çalışanlar için yapılacak projenin imza töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, "Burası rant projesi değil, örnek bir şehircilik projesi olacak. Arazinin yüzde 50'sini, yani 1 milyon 800 bin metrekaresini terk edeceğiz. Bir Millet Parkı da bu arazi içerisinde yer alacak" dedi. Arsa alanı bakımından Emlak Konut GYO'nun şimdiye kadar geliştirdiği en büyük projeye imza atacaklarını belirten Kurum, "Tamamlandığında doğrudan veya dolaylı olarak 225 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni havalimanı, bu bölgede nitelikli konut ihtiyacını beraberinde getirecek. Ortaya çıkan bu ihtiyaç doğrultusunda bu toprakların iki milli değeri THY ve Emlak Konut olarak birlikte oluşturacağımız sinerji ile bölgenin tüm ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretme kararı aldık" dedi. 1-2 yıl içerisinde bütün etapları başlatıp tüm projeyi en geç 4-5 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirten Kurum, THY çalışanı dışında havalimanındaki çalışanlara da belli kısımlar ayırmayı planladıklarını söyledi. Arsayı uygun fiyata mal ettiklerine dikkat çeken Kurum, Emlak Konut imzalı en uygun fiyatlı konutların da bu projede olacağını ifade etti.

12 BİN TALEP ALDI

Mahalle konsepti ile hayata geçmesi planlanan projede bloklar zemin artı 4 kat olacak. 2+1'den 5+1'e kadar değişik tipte konutların hayata geçeceği projede okul, eğitim kurumları, kültürel tesisler ve geniş sosyal alan da planlanıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında projede yenilenebilir enerji kaynaklarından, yağmur suyu ve gri su geri kazanımı teknolojisinden yararlanılması hedefleniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye'de asrın projelerinin birbiri ardına hayata geçirildiğini belirterek, yeni havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin yanında çok önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi. THY çalışanlarının neredeyse 10 dakikayı geçmeden iş yerlerine gidebilecekleri bir hayat konforunu sağlamak üzere yola çıktıklarını belirten Aycı, "Amacımız büyük bir kâr amacı güdecek, fahiş karlarla bir proje yapmak değil. Mümkün olduğunca maliyetleri minimum tutarak, yaşam alanları bakımından örnek bir proje olması" dedi. Yapılan anketlere göre projeye yoğun ilgi beklediklerini belirten Aycı, THY iştirakleri hariç sadece anonim ortaklığından 12 bin talep aldıklarını ifade etti.

EŞİT ORTAKLIK

Emlak Konut, Dursunköy'deki arsayı 2013 yılında Yıldız Holding'ten 326 milyon 774 bin lira bedelle satın almıştı. Emlak Konut ortak proje geliştirmek adına arsa hissesinin yüzde 50'sini Türk Hava Yolları'na sattı. Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy mahallesindeki 3.639.117 metrekare büyüklüğündeki arsasının yüzde 50 hissesini, 312.5 milyon TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne satmak üzere protokol imzalamıştır. Söz konusu protokol çerçevesinde, Şirketimizin arsalar üzerinde Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek net kazanç, yüzde 50'si Emlak Konut'a, yüzde 50'si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne ait olmak üzere paylaşılacaktır" denildi.