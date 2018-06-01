Sigortayı yenilemek istemiyoruz

Babam adına konut kredisi kullandık satış yapıldıktan sonra kredi hayat sigortası poliçesi imzalattılar. Daha sonra iptal etmek istediğimde red cevabı verdiler, ödedik. 1 yıl geçti banka sigortayı yenilemek istiyor.Ama biz yenilemek istemiyoruz. Tutar 7500 TL olduğu için tüketici mahkemesine başvurmam gerektiğini öğrendim, mahkemeye versek kazanır mıyız?
Konut kredi alırken bankalar genellikle 3 tip sigorta talep ediyor 1.Si dask ikisincisi konut sigortası üçüncüsü ise hayat sigortası. Bu sigortalardan yalnızca DASK zorunlu olup diğer sigortalar isteğe bağlıdır. Fakat genellikle Bankalar alacaklarını garantiye almak amacıyla hayat sigortasını kredi sözleşmesini bu şarta bağlıyor. Bankanın yenileme talebine olumlu cevap vermek zorunda değilsiniz.
Yenilemeyebilirsiniz.
Bankanın yenilemesi halinde ise dava sınırına göre Tüketici Mahkemesinde dava açabilir veya Tüketici Hakem heyetlerine müracaat edebilirsiniz. 2018 yılı itibariyle İl hakem heyetleri parasal sınırı 6.860 TL olup, bu parasal sınırın üstünde kalan taleplerde Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
ÜÇ AYDA YÜZDE 100 FAİZ OLUR MU?
Oğlumu kolejde okutuyorum. Ancak son dönemde üç taksidi ödeyemedim. Şimdi okul bana yüzde 100 gibi bir faiz uygulamaya kalkıyor. Bu nasıl bir soygundur. Dava açacağımı söyledim ama etkisi olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Dava açmakta kararlıyım. Üç ayda yüzde 100 faiz olur mu?
Elbette olmaz. Özel okulda almış olduğunuz hizmet eğitim hizmetidir ve özel okul karşısında siz tüketicini haklarına sahipsiniz.
Aylık %100 şeklinde fahiş bir faiz oranının kabulü mümkün olmadığı gibi YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'nin E. 2007/510 K. 2007/1989 T. 15.2.2007 sayılı kararında "Özel okul eğitim sözleşmesinde daha önceden müzakere edilmeden taksit vadelerine ilişkin olarak "her geciken ay için %12 gecikme faizi uygulanacağı" hükmü haksız şarttır ve geçersizdir" şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Haksız şart tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Genellikle okullarda, bankalarda, abonelik işlemlerinde tüketiciye sunulan sözleşmeler daha önceden hazırlanmış matbu evraklardır ve biz tüketici olarak çoğu zaman okuma gereği dahi duymadan bu sözleşmeleri imzalarız. İşte bu sözleşmeler, taraflar arasında tartışılmadan tek taraflı olarak hazırlandıkları için, tüketicinin aleyhine dengesizliğe neden olabilecek maddeleri haksız şarttır ve geçersizdir. Sizin de bu faiz oranını parasal sınırına göre Tüketici hakem heyetlerine şikayet etme veya Tüketici Mahkemelerinde dava etme hakkınız vardır.
2018 yılı itibariyle İl hakem heyetleri parasal sınırı 6.860 TL olup, bu parasal sınırın üstünde kalan taleplerde Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
DARP RAPORU AVANTAJ SAĞLAR MI?
Otopark kavgası şiddetli yaşandı. Üç kişi yaralandı. Ben de yaralandım. Ancak o üç kişi beni mahkemeye verdi. Tek başıma onlara zarar vermişim. Aslında bu kavga anında neler olduğunu hatırlamıyorum. Mahkemede avukat tutmak istemiyorum. Çünkü maddi durumum yeterli değil. Bir de benim raporum var, onların yok. Bu bir avantaj mı?
Türk Ceza kanunu 86/2 'de düzenlenen Basit yaralama suçu şikayete bağlı bir suçtur ve şikayet süresi fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Bu süreyi geçirmediyseniz siz de şikayetçi olabilirsiniz.
Yapılan yargılamalarda ispat çok önemlidir. Elinizde darp raporu varsa bu sizin yaralandığınızı ispat açısından son derece önemli bir delildir.
Bu itibarla karşı tarafın elinde hangi delillerin olup olmadığı da önem ihtiva eder.
Yine mahkemeden talep edilebilecek olay yerini gören kamera kayıtları, olayı gören tanıkları beyanları da önemli delillerdendir. Avantaj durumunuz tüm bu delillerin takdirine göre belirlenir.
KARŞI DAVA OLUR MU?
Üç hafta önce hakkımda görevi kötüye kullanmadan dava açıldı. Müfettiş raporu talep edildi. Maalesef müfettiş de ihmalim olduğunu söyledi. Hukuk konusunda kapılar kapandı mı? Karşı dava açabilir miyim?
Memursanız ve verilmiş olan cezaya karşı cezanın türüne göre Bakanlık Disiplin kurulu'na veya yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilirsiniz bunun için süreniz 7 gün. Başvurudan itibaren 60 gün içinde cevap gelmezse veya itirazınız reddedilirse 60 gün içinde idare mahkemesinde verilen kararın iptali talepli dava açabilirsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Konut kredi alırken bankalar genellikle 3 tip sigorta talep ediyor 1.Si dask ikisincisi konut sigortası üçüncüsü ise hayat sigortası. Bu sigortalardan yalnızca DASK zorunlu olup diğer sigortalar isteğe bağlıdır. Fakat genellikle Bankalar alacaklarını garantiye almak amacıyla hayat sigortasını kredi sözleşmesini bu şarta bağlıyor. Bankanın yenileme talebine olumlu cevap vermek zorunda değilsiniz.
Yenilemeyebilirsiniz.
Bankanın yenilemesi halinde ise dava sınırına göre Tüketici Mahkemesinde dava açabilir veya Tüketici Hakem heyetlerine müracaat edebilirsiniz. 2018 yılı itibariyle İl hakem heyetleri parasal sınırı 6.860 TL olup, bu parasal sınırın üstünde kalan taleplerde Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
ÜÇ AYDA YÜZDE 100 FAİZ OLUR MU?
Oğlumu kolejde okutuyorum. Ancak son dönemde üç taksidi ödeyemedim. Şimdi okul bana yüzde 100 gibi bir faiz uygulamaya kalkıyor. Bu nasıl bir soygundur. Dava açacağımı söyledim ama etkisi olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Dava açmakta kararlıyım. Üç ayda yüzde 100 faiz olur mu?
Elbette olmaz. Özel okulda almış olduğunuz hizmet eğitim hizmetidir ve özel okul karşısında siz tüketicini haklarına sahipsiniz.
Aylık %100 şeklinde fahiş bir faiz oranının kabulü mümkün olmadığı gibi YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'nin E. 2007/510 K. 2007/1989 T. 15.2.2007 sayılı kararında "Özel okul eğitim sözleşmesinde daha önceden müzakere edilmeden taksit vadelerine ilişkin olarak "her geciken ay için %12 gecikme faizi uygulanacağı" hükmü haksız şarttır ve geçersizdir" şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Haksız şart tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Genellikle okullarda, bankalarda, abonelik işlemlerinde tüketiciye sunulan sözleşmeler daha önceden hazırlanmış matbu evraklardır ve biz tüketici olarak çoğu zaman okuma gereği dahi duymadan bu sözleşmeleri imzalarız. İşte bu sözleşmeler, taraflar arasında tartışılmadan tek taraflı olarak hazırlandıkları için, tüketicinin aleyhine dengesizliğe neden olabilecek maddeleri haksız şarttır ve geçersizdir. Sizin de bu faiz oranını parasal sınırına göre Tüketici hakem heyetlerine şikayet etme veya Tüketici Mahkemelerinde dava etme hakkınız vardır.
2018 yılı itibariyle İl hakem heyetleri parasal sınırı 6.860 TL olup, bu parasal sınırın üstünde kalan taleplerde Tüketici Mahkemeleri görevlidir.
DARP RAPORU AVANTAJ SAĞLAR MI?
Otopark kavgası şiddetli yaşandı. Üç kişi yaralandı. Ben de yaralandım. Ancak o üç kişi beni mahkemeye verdi. Tek başıma onlara zarar vermişim. Aslında bu kavga anında neler olduğunu hatırlamıyorum. Mahkemede avukat tutmak istemiyorum. Çünkü maddi durumum yeterli değil. Bir de benim raporum var, onların yok. Bu bir avantaj mı?
Türk Ceza kanunu 86/2 'de düzenlenen Basit yaralama suçu şikayete bağlı bir suçtur ve şikayet süresi fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Bu süreyi geçirmediyseniz siz de şikayetçi olabilirsiniz.
Yapılan yargılamalarda ispat çok önemlidir. Elinizde darp raporu varsa bu sizin yaralandığınızı ispat açısından son derece önemli bir delildir.
Bu itibarla karşı tarafın elinde hangi delillerin olup olmadığı da önem ihtiva eder.
Yine mahkemeden talep edilebilecek olay yerini gören kamera kayıtları, olayı gören tanıkları beyanları da önemli delillerdendir. Avantaj durumunuz tüm bu delillerin takdirine göre belirlenir.
KARŞI DAVA OLUR MU?
Üç hafta önce hakkımda görevi kötüye kullanmadan dava açıldı. Müfettiş raporu talep edildi. Maalesef müfettiş de ihmalim olduğunu söyledi. Hukuk konusunda kapılar kapandı mı? Karşı dava açabilir miyim?
Memursanız ve verilmiş olan cezaya karşı cezanın türüne göre Bakanlık Disiplin kurulu'na veya yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilirsiniz bunun için süreniz 7 gün. Başvurudan itibaren 60 gün içinde cevap gelmezse veya itirazınız reddedilirse 60 gün içinde idare mahkemesinde verilen kararın iptali talepli dava açabilirsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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