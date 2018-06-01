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Erdoğan'dan taziye telgrafı

, 'ta şehit olan Piyade Seyfettin Aktaş, Çavuş Ünal Demir ve Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Erdoğandan taziye telgrafı

, 'ta şehit düşen Piyade Seyfettin Aktaş, Çavuş Ünal Demir ve Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuzey Irak'ta emniyet unsurları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma sonucu şehit olan Aktaş, Demir ve Koç'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 13:49
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