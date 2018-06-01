Erdoğan'dan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş, Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir ve Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kuzey Irak'ta emniyet unsurları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışma sonucu şehit olan Aktaş, Demir ve Koç'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.