CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'ye usulüne uygun başvuru yapılmadığı iddiasında bulunmuştu. CHP'den aralarında Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 4 kişilik bir heyet, Adalet Bakanlığı'na giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi ile ilgili dosyayı Pazartesi günü inceleyecek.

Abdulhamit Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi. Gül, (Muharrem İnce'nin iddiaları) Amerika'dan birisi aradı bir şey söyledi diye ona itibar ediyorsunuz gelip Adalet Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur." dedi.