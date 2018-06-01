LGS saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi çıkartma! LGS sınav yeri öğrenme

LGS ( Liselere giriş sınavı ) öncesi heyecan dorukta. 1 milyona yakın öğrenci LGS'ye girecek. Öğrenciler geleceklerini şekillendirerek olan LGS'ye 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da sınav giriş belgeleri ile katılacak. Onbinlerce öğrencinin beklediği MEB LGS sınav giriş yerleri belli oldu. LGS giriş yerlerini ve sınav giriş belgenizi e-Okul üzerinden öğrenebilirsiniz. LGS hakkında bilmedikleriniz ve tüm detaylar haberimizde...



LGS NE ZAMAN YAPILACAK?



Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak 2018 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan sınav, 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da uygulanacak. Sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 90 soru olacak.



Sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA



Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika süre tanınacak.



Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısalda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.



İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.





LGS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?





TEOG sisteminin yerine gelen ve bu yıl ilk kez uygulanacak olan LGS için heyecanlı bekleyiş başladı. LGS sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler ise e-okul sistemine giriş yaparak LGS sınavına nerede gireceklerini öğrenebilirler.



E- okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler, öncelikle TC kimlik numarası, ardından okul numarası ve son olarak güvenlik sorularını yanıtlayarak e-okula kolaylıkla erişim sağlayabilirler.

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK





Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Bir başka deyişle üç yanlış bir doğruyu götürecek.





İHTİYAÇ MOLASI VERİLECEK





2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.



Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.



İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.



Öğrenciler, en geç saat 09.00'da binada hazır bulunacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olacak.



Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.



Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.