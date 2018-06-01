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Erdoğan, Margvelaşvili ile telefonda görüştü

, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

Erdoğandan kritik görüşme

, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, TANAP projesi de dahil olmak üzere, ikili ilişkilere değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gürcü mevkidaşına Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tebriklerini de iletti.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 14:22
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