Üçüncü havalimanında ilk uçuşun tarihi belli oldu

Airporthaber'in haberine göre, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalarda son aşamaya gelindi. İnşaatının yüzde 90'ı bitirilen yeni havalimanında bir pist tamamlanırken, ikinci pistin ise bitimine çok az bir süre kaldı. İlk etapta iki pistle açılacak olan yeni havalimanında uçuş sistemlerinin testleri de yapılmaya başlandı. DHMİ'ye ait TC-LAD kuyruk tescilli uçakla bir süredir aletli yaklaşma sistemlerinin kalibrasyon testleri yapılırken, pistin kısa süre içerisinde hazır hale getirileceği belirtiliyor.

Yeni havalimanının ilk misafiri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçakolacak. 22 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi.



KÖRÜKLER YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan İHA'nın haberine göre, havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının çatısı tamamlanırken, ince işçiliği kalan çatı montajında işçiler çalışmaya devam ediyor. Birinci kısmının büyük çoğunluğu tamamlanan havalimanında, uçaklar için yapılan hangarların iskeleti havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.



İnce işçiliği kalan çatıda işçiler yürürken, çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Uçaklar için yapılan dev hangarların iskeleti de ortaya çıktı. Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi. Yer trafiğine yardımcı olacak kulenin üzerinde dalgalandırılan Türk Bayrağı büyük beğeni topladı. Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler yerleştirildi.