29 Ekim'de ilk etabı açılacak olan ve şu an yüzde 90.5'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda biten bir pist ile ilgili seyrüsefer cihazlarının testleri için kalibrasyon uçuşu pistin üzerinde yapıldı.
Yeni Havalimanı'nda tarihi anlar
Yeni Havalimanı'nda biten pist için test amaçlı olarak DHMİ'ye ait Cessna uçağı ilk kontrol uçuşunu yaptı. Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı 3 bin 750 metre uzunluğundaki ve 60 metre enindeki pisti pas geçiş anı büyük ilgi gördü. Yapılan test sonucu sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin uçuşa hazır olduğu belirtildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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