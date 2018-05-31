Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken ihraç edilen 8, aktif çalışmakta olan 4, emekli 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilerek haklarında tahkikat başlatılmakla olan 7 kişi yapılan operasyonda yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken ihraç edilen 8, aktif çalışmakta olan 4, emekli 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilerek haklarında tahkikat başlatılmakla olan 7 kişi yapılan operasyonda yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , FETÖ , Ankara
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