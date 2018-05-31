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çalışanlarına operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ndaki yapılanmasına yönelik 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " bünyesinde çalışmakta iken ihraç edilen 8, aktif çalışmakta olan 4, emekli 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında /PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilerek haklarında tahkikat başlatılmakla olan 7 kişi yapılan operasyonda yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor....

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:30
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