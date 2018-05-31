Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta iken ihraç edilen 8, aktif çalışmakta olan 4, emekli 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilerek haklarında tahkikat başlatılmakla olan 7 kişi yapılan operasyonda yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.



Ayrıntılar geliyor....