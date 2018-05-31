Kentlerde dere yataklarında yapılaşmaya gidildiğine dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Ankara Mamak'ta en son arabaların üzerinde yüzdüğü yer dereydi. Derelerin üzeri kapatılmaz, üzerine ev yapılmaz. Kapatılan yerleri, dere bir gün tahrip edip geri alır, suyla şaka olmaz.