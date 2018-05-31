Kentlerde dere yataklarında yapılaşmaya gidildiğine dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Ankara Mamak'ta en son arabaların üzerinde yüzdüğü yer dereydi. Derelerin üzeri kapatılmaz, üzerine ev yapılmaz. Kapatılan yerleri, dere bir gün tahrip edip geri alır, suyla şaka olmaz.
Meteoroloji Genel Müdürü'nden hava durumu uyarısı
Türkiye, son 38 yılın en yağışlı mayısını yaşadı. Ani ve şiddetli yağışlar, başta Ankara pek çok kentte afete dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, şehirleri vuran sellerin nedenini anlattı. Güneş, “Şehirlerde nüfus yoğunluğu arttı. Kalabalıklaştıkça vücut ısılarımız ısı adacıklarına yol açıyor. Isınan hava yükselip soğuk havaya çarpıyor ve şiddetli yağış başlıyor.” dedi.
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