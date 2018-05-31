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Genel Müdürü'nden uyarısı

, son 38 yılın en yağışlı mayısını yaşadı. Ani ve lar, başta pek çok kentte afete dönüştü. Genel Müdürü Güneş, şehirleri vuran lerin nedenini anlattı. Güneş, “Şehirlerde nüfus yoğunluğu arttı. Kalabalıklaştıkça vücut ısılarımız ısı adacıklarına yol açıyor. Isınan hava yükselip ya çarpıyor ve şiddetli yağış başlıyor.” dedi.

Kentlerde dere yataklarında yapılaşmaya gidildiğine dikkat çeken Genel Müdürü , "'ta en son arabaların üzerinde yüzdüğü yer dereydi. Derelerin üzeri kapatılmaz, üzerine ev yapılmaz. Kapatılan yerleri, dere bir gün tahrip edip geri alır, suyla şaka olmaz.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:02
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